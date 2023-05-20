Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, Sivasspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, kritik maçtan 2-0 galip ayrılarak 23. lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.

Galatasaray'a üç puanı getiren golleri son haftaların formda ismi Mauro Icardi kaydetti. Arjantinli yıldız 13 ve 63. dakikalarda fileleri havalandırarak Cimbom'u zafere taşırken, ligdeki toplam gol sayısını 19'a çıkardı.

Üst üste 3. galibiyetini alan ve puanını 79'a çıkaran Galatasaray, gelecek hafta deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyonluğu garantileyecek.