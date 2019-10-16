Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? soruları futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Galatasaray ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Club Brugge ile 0-0 berabere kalmış, ikinci maçında ise evinde PSG'ye 1-0 yenilmişti. Temsilcimiz üçüncü maçında Real Madrid'e karşı kritik bir sınav verecek. İşte Galatasaray Real Madrid maçına dair ayrıntılar...

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray A Grubun'ndaki üçüncü maçını Real Madrid ile 22 Ekim Salı günü saat 22.00'da yapacak. Sarı kırmızılı ekip daha sonra 6 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'da Real Madrid'in ev sahipliğinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

GRUPTAKİ PUAN DURUMU

GALATASARAY İLE REAL MADRID MAÇLARI

İki takım arasında oynanan maçlar ve sonuçları hatırlayalım:

2000/2001 - Şampiyonlar Ligi çeyrek finali

Galatasaray - Real Madrid: 3-2

Real Madrid - Galatasaray: 3-0

2012/13 - Şampiyonlar Ligi çeyrek finali

Real Madrid - Galatasaray: 3-0

Galatasaray - Real Madrid: 3-2

2013/14 - Şampiyonlar Ligi grup eşleşmesi

Galatasaray - Real Madrid: 1-6

Real Madrid - Galatasaray: 4-1