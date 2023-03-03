ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 19. haftasında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Ahmet Cömert Spor Salonu’nda OGM Ormanspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Azura’nın 14 sayılık performansıyla ilk çeyreği 31-23 önde kapadı. Ormanspor ikinci periyotta maçı dengeleyerek 14-28’lik sonuç aldı ve soyunma odasına Ormanspor’un 51-45 üstünlüğüyle gidildi.

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