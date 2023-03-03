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Galatasaray - OGM Ormanspor: 92-84 (MAÇ SONUCU)

Galatasaray Kadın Basketbol takımı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 19. haftasında OGM Ormanspor'u 92-84 mağlup etti.

Giriş: 03.03.2023 - 20:39 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray - OGM Ormanspor: 92-84 (MAÇ SONUCU)
İHA

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 19. haftasında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Ahmet Cömert Spor Salonu’nda OGM Ormanspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Azura’nın 14 sayılık performansıyla ilk çeyreği 31-23 önde kapadı. Ormanspor ikinci periyotta maçı dengeleyerek 14-28’lik sonuç aldı ve soyunma odasına Ormanspor’un 51-45 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyotta kaybettiği üstünlüğü geri alan Galatasaray Kadın Basketbol takımı, final periyoduna 74-65 üstün girdi. Son çeyrekte sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 92-84 kazanarak üst üste 9. galibiyetini hanesine yazdırdı.

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