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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off mücadelesi veren Galatasaray Nef'te beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, Yunan başantrenör Andreas Pistiolis ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2021/22 sezonu ikinci yarısından itibaren Galatasaray Nef Başantrenörü olarak görev yapan Andreas Pistiolis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz sezon mart ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince özveri ile çalışan Andreas Pistiolis'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

OBRADOVIC VE ITOUDIS'İN YARDIMCILIĞINI YAPTI Antrenörlük kariyerine 1996-2005 yılları arasında Panathinaikos altyapısında başlayan Andreas Pistiolis, 2005 yılında Panathinaikos A takımında yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı. Pistiolis, burada geçirdiği 7 sezon boyunca Sırp antrenör Zeljko Obradovic'in yardımcılığını üstlendi. 2013-2014 sezonunda Dimitris Itoudis'in yardımcılığında Banvit'te bir sezon geçiren Pistiolis, yine Dimitris Itoudis ile 2014 yılından beri CSKA Moskova'nın birinci yardımcı antrenörlüğü görevini sürdürdü.

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