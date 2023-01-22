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Galatasaray Nef: 70 - Anadolu Efes: 80 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i deplasmanda 80-70 mağlup etti

Giriş: 22.01.2023 - 22:45 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray Nef: 70 - Anadolu Efes: 80 | MAÇ SONUCU
AA / HABERTURK.COM

Galatasaray Nef'te ligin 14. haftasında oynanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşmasının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından 2 maçtan men cezası alan Dylan Ennis, GSB Tahkim Kurulunun yürütmeyi durdurma kararı sonrasında Anadolu Efes müsabakasının kadrosuna dahil edildi.

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Daron Russell ise lisans işlemlerinin henüz tamamlanmaması nedeniyle kadroda yer alamadı.

Dolu tribünler önünde oynanan mücadele, karşılıklı basketlerle başladı. Anadolu Efes'in 3 sayılık atışlarına, Galatasaray Nef pota altından cevap verirken, ilk 5 dakikalık bölüm, konuk ekibin 12-10'luk üstünlüğüyle geçildi. Televizyon molasının ardından Galatasaray Nef, skorda öne geçti ve ilk periyodu 19-17 üstün tamamladı.

İkinci periyotta Ennis ve Mustafa'yla rakip potada etkili olan Galatasaray Nef, 15. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 32-26. Ergin Ataman'ın mola almasının ardından Clyburn ve Dunston ile savunma ve hücumda rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, 8-0'lık seri yakalayarak 34-32 öne geçti. Galatasaray Nef, Ennis'in sayılarıyla tekrar skor üstünlüğünü yakaladı ve soyunma odasına 40-39 önde gitti.

Devrenin ardından Anadolu Efes, rakibini dış atışlara zorlarken, çembere de kolay giderek öne geçti. Bu periyotta Galatasaray Nef, Göksenin Köksal'ın 3'lükleriyle farkın açılmasına engel oldu ve son çeyreğe 57-57'lik eşitlikle girildi.

Son periyoda Anadolu Efes 6-0'lık seri yakalayarak başlarken, Galatasaray Nef, ilk 2 dakikada sayı üretemedi: 57-63. Sert savunmasını sürdüren lacivert-beyazlı ekip, bitime 3 dakika 37 saniye kala farkı 11 sayıya çıkardı: 63-74. Kalan dakikalarda lacivert-beyazlılar farkın kapanmasına izin vermedi ve mücadeleyi 80-70 kazandı.

Bu sonuçla Anadolu Efes ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Nef ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

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