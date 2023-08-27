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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Molde maçının hazırlıklarını sürdürdü - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Molde maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Molde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 17:28 Güncelleme: 27.08.2023 - 17:28
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        Galatasaray Molde'ye bileniyor!
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç ekibi Molde ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

        Futbolcuların 3 grup halinde 8'e 2 pasla sürdürdükleri idmanın savunma ve hücum çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

        Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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