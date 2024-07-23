Galatasaray-Lecce maçı için geri sayım başladı. Hazırlık kampı için Avusturya'yı tercih eden sarı kırmızılılar ilk hazırlık maçında Lecce ile karşılaşacak. Peki, "Galatasaray-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Galatasaray-Lecce maçı tarihi ve saati hakkında tüm merak edilenler...