Galatasaray Kulübü, Medicana Sağlık Grubu ile sponsorluk anlaşması imzaladı

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RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Reha Özkaya ile yönetim kurulu üyesi Fatih Bozkurt katıldı.

Anlaşmayla Medicana, 3 sezon boyunca Galatasaray Kulübünün sağlık sponsorluğunu üstlendi.

Törende açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ı daha güçlü, yarınlara hazır ve başarılı kılmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Çok güzel bir iş birliğimiz olacak. Hem amatör branşlarımız hem de futbolla ilgili sağlık sorunlarımızı Medicana ile çözeceğiz." dedi.

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Futbol dışında 2 bine yakın amatör sporcuları olduğuna değinen Özbek, "Böyle büyük bir kulübün sağlık desteğine ihtiyacı oluyor. Yetiştirici bir kulübüz. Çocuk yaşta gelen sporcuların hem sağlıklı gelişmeleri hem de sportif aktivite yaparken yaşayacakları sağlık sorunlarından başarıyla çıkmaları çok önemli. Medicana, bu noktada bizim en önemli ortağımız olacak. Böyle bir grupla iş birliği yaptığımız için çok mutluyum. Galatasaray'a çok iyi hizmet vereceklerini biliyorum. Sağlıklı ve başarılı bir iş birliğinin ilk adımını atıyoruz. Her iki tarafa da bu anlaşmanın fayda getirmesini ve başarılı bir 3 yıl diliyorum." diye konuştu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sponsorluklarla ilgili faydalı çalışmalar yaptıklarını anlatarak sözlerine şöyle devam etti: REKLAM "Galatasaray Kulübü tarihindeki en büyük sponsorluk sözleşmelerine imza atıyoruz. Bugün itibarıyla en büyük kalem olarak kabul ettiğimiz naklen yayın gelirleri 100 milyon doların altında. Gelirlerimizin tümü lira cinsinden. Kur değişimleri bizi büyük ölçüde etkiliyor. Bundan dolayı sponsorluk çalışmaları çok önemli. Bunun farkındayız ve büyük önem atfediyoruz. Bunun devamı gelecek. Çalışmalarımızı yaptık, hazırlığımız tamam. Hedefimiz 50 milyon avro civarında sponsorluk geliri sağlamak. Şu anda bunun yüzde 50'sini geçmiş durumdayız. Çok önemli 1-2 projemiz daha var. Onların çalışmalarını sürdürüyoruz. Netleşmeden bir şey söylemek istemiyorum. Ancak Türk futbol tarihinin en yüksek seviyedeki sponsorluk anlaşması olacak."

Başkan Özbek, Erden Timur'un düzeltmesiyle, "Bu projelerimiz sonuçlandıktan sonra 50 milyon avronun da üzerine çıkacağız. Bu konuyu anlatsak, başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki her transferimiz taklit edildiği gibi projemiz de taklit ediliyor, sataşmalar oluyor. Ondan sakınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyen Özbek, "Barış ve sevgi iklimini camiaya getirdikten sonra her şey son derece büyük bir ivme aldı. Güzel gelişmeler oluyor. Artık alışılmış, geçmişteki kavgalar yok. Herkes 'Galatasaray'a nasıl fayda getiririm' düşüncesiyle bizimle görüşüyor. Bugün başlangıç noktasındayız. Camianın içinden destek çığ gibi büyüyor." ifadelerini kullandı. REKLAM

ERDEN TİMUR: SPONSORLUK GELİRLERİ DAHA DA ÖNEM KAZANDI Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, Suudi Arabistan takımlarının transferde piyasayı yükseltmesiyle, sponsorluk gelirlerinin daha da önem kazandığını dile getirdi. Önemli bir sezon olacağını aktaran Timur, "Çok ciddi markalarla iş birliğine gidiyoruz. Dünyadaki Arap etkisinden dolayı her şey çok artınca, sponsorluk gelirleri daha da önem kazandı. Son 1 aydır önemli bir çalışma içine girdik ve atağa kalktık. Yakında yeni sponsorluklarımız olacak. Hedefimiz sürdürülebilir bir şekilde Avrupa'nın en büyük 10 futbol takımından biri olmak. Kısa vadede yeniden Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz. Bunun için finansal yönetim çok önemli. Bu iş birliği için çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. REKLAM

REHA ÖZKAYA: BİR AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNA DAHA TANIKLIK ETMEK İSTİYORUZ Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Reha Özkaya, spora verdikleri desteğe değinerek, "Sporun sağlığa katkısı nasıl yadsınamaz ise sağlıklı beden yapısı da rekabetçi spor arenasının olmazsa olmazı. Geçen sezon 19 farklı spor kulübüyle sponsorluk anlaşması imzaladık. Bulunduğumuz her coğrafyada spor kulüplerinin destekçisi olduk. Olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu. Galatasaray'a 3 sezon boyunca sponsorluk yapacaklarını aktaran Özkaya, şunları kaydetti: "Galatasaray'a 3 yıl boyunca sağlık sponsorluğu yaptığımız dönemde bir Avrupa şampiyonluğuna daha tanıklık etmek istiyoruz. Dünyada sponsorluğun geliştiğini ve takımları nerelere getirdiğini görüyoruz. Türkiye'deki bütün şirketlerin spor kulüplerine sponsorluk desteği vermesi gerektiğini düşünüyorum. Biz de bu dönemde Galatasaray'ımız ile ter dökeceğiz. Sponsorluk anlaşması Galatasaray'ın futbol, voleybol, basketbol takımları ve yaş gruplarını kapsıyor. Saha içinde sağlık personelimiz, ambulanslarımız olacak. Galatasaray'ın yurt içi ve dışında bir adım gerisinde olacağız. Bize ihtiyaç olduğu her aşamada sağlık hizmetini, her ortamda vermeye çalışacağız." REKLAM Özkaya, sarı-kırmızılı futbol takımı teknik heyet ve futbolcularının sağlık kontrolünden geçtiğini belirterek, "Maşallah takım turp gibi. Başkanım evlatlarınıza iyi bakmışsınız." dedi. Galatasaray'a futbolcu transferlerinde maddi destekte bulunup bulunmayacaklarının sorulması üzerine Reha Özkaya, "Biz, sağlık işini çok iyi yapıyoruz. Galatasaray'a en iyi yaptığımız işle faydalı olmak istiyoruz. Sağlığın çok ciddi bir maliyeti var. Kulüplerin bunları sürekli karşılayabilmesi için önemli bir kaynak aktarması gerek. Biz bu kaynağı sağlarken sadece reklam olarak bakmıyoruz. Sağlıklı nesiller için önemli bir fayda olacağını düşünüyoruz. Kendileri harcayacağı kaynağı, biz sponsor olduğumuz için herhalde sporcu transferinde kullanacaklardır." açıklamasını yaptı. Fatih Bozkurt da "Ülkemizin en büyük spor kulüplerinden biri olan Galatasaray ile yapacağımız bu birliktelikten gurur duyuyorum. İlerleyen aşamalarda güzel projeler üreterek yol almak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Sponsorluk töreni, anlaşmaların imzalanması, forma hediyesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.