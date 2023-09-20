UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2023-2024 sezonu ilk karşılaşmasına sahne olacak Galatasaray Kopenhag maçı için heyecan dorukta. Büyük bir merakla beklenen karşılaşmada temsilcimiz Galatasaray, konuk ekip Kopenhag karşısında galibiyetten başka bir alternatif düşünmüyor. İşte, merakla beklenen Galatasaray Kopenhag maçı ile ilgili detaylar...