Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor

Galatasaray’da yeni tesis bilmecesi sona eriyor.

Başkan Dursun Aydın Özbek’in bu sezon başında geçileceğini müjdeliği yeni tesise taşınma gerçekleşiyor.

A Takımın çalışacağı nizami boyuttaki iki sahayı yaz aylarında tamamlayan Galatasaray ana bina inşaatı nedeniyle taşınmayı ertelemişti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki zemin artık tüm bakımlara rağmen futbola elverişi halde kalamamaya başladı.

Okan Buruk tesiste futbolcuların konaklayacağı bölümde sadece futbolcuların olacağı tarihe kadar taşınmama kararı almıştı.

İnşaat süreci iki faz olarak planlanan Kemerburgaz’da A Takım’ın çalışacağı ve konaklayacağı bölüm tamamlandı.

Biri alttan ısıtmalı iki nizami boyutta sahaya sahip Kemerburgaz’a alt yaş gruplarının da çalışacağı yeni sahalar inşa edilecek.