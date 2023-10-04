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        Haberler Magazin Galatasaray kazandı, ünlüler coştu

        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu

        Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı Old Trafford'da 3-2 devirdi. Ünlüler büyük zaferin ardından mutluluklarını dile getirdi. Bazı ünlü isimler ise Galatasaray'a tribünden destek verdi

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        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 10:02 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:52
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        • 1

          ATA DEMİRER

        • 2

          PELİN ÖZTEKİN

          Mağlup olduğum deplasman yok! İyi ki Galatasaraylıyım... Sırada önce Antalya sonra Münih.

        • 3

          ŞAHAN GÖKBAKAR

          Manchestermışşşş..... Geeeeeeç Biz GALATASARAYız!

        • 4

          İBRAHİM BÜYÜKAK

        • 5

          WANDA NARA

        • 6

          FERMAN AKGÜL

        • 7

          BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN

        • 8

          CEM DAVRAN


        • 9

          CEYHUN YILMAZ

        BURÇLAR

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