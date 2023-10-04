Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı Old Trafford'da 3-2 devirdi. Ünlüler büyük zaferin ardından mutluluklarını dile getirdi. Bazı ünlü isimler ise Galatasaray'a tribünden destek verdi
Giriş: 04.10.2023 - 10:02 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:52
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ATA DEMİRER
- 2
PELİN ÖZTEKİN
Mağlup olduğum deplasman yok! İyi ki Galatasaraylıyım... Sırada önce Antalya sonra Münih.
- 3
ŞAHAN GÖKBAKAR
Manchestermışşşş..... Geeeeeeç Biz GALATASARAYız!
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- 4
İBRAHİM BÜYÜKAK
- 5
WANDA NARA
- 6
FERMAN AKGÜL
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- 7
BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN
- 8
CEM DAVRAN
- 9
CEYHUN YILMAZ
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