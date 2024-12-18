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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray istiyordu! Rashford kendisi açıkladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray istiyordu! Rashford kendisi açıkladı

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United altyapısında yetişen ve başka takımda şu ana kadar forma giymeyen Marcus Rashford'la, Galatasaray'ın istediği iddia edilmişti. İngiliz yıldız geleceğiyle ilgili net konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 19:41 Güncelleme: 18.12.2024 - 20:10
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        • 1

          Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Marcus Rashford, geleceğine dair flaş açıklamalarda bulundu.

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          İngiliz gazeteci Henry Winter'a özel röportja veren 27 yaşındaki kanat, Manchester United'dan ayrılacağını birinci ağızdan doğruladı.

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          Manchester City derbisinde kadroda yer almayan Rashford, "Derbinin dışında kalmak moral bozucuydu. Profesyonellik eksiğinden dolayı mı kadroya alınmamışım? Sadece yanlış anlaşıldığımı hissediyorum ama bununla ilgili bir sorunum yok." dedi.

        • 4

          "MEYDAN OKUMAYA HAZIRIM"

          Ayrılık sinyalini ateşleyen kanat oyuncusu, "Yeni bir meydan okumaya ve bir sonraki adıma hazır olduğumu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        • 5

          "KÖTÜ SÖZLER DUYMAYACAKSINIZ"

          Altyapısından yetiştiği Manchester United'la ilgili konuşan İngiliz yıldız, "Manchester United hakkında asla kötü sözler duymayacaksınız. Çünkü ben buyum, her zaman Kırmızı kalacağım" ifadelerini kullandı.

        • 6

          Bu sezon 24 maçta 1.501 dakika süre alan Rashford, 7 gol - 3 asistlik performans gösterdi. İngiliz oyuncunun Kırmızı Şeytanlar'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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