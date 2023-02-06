ZANIOLO HANGİ MEVKİDE OYNUYOR VE OYUN TARZI NASIL?
1,90 m (6 ft 3 in) boyundaki Zaniolo, aynı zamanda iyi bir top sürücü olan uzun, güçlü ve hızlı bir futbolcudur. Yaratıcılığı, tekniği, çalışma hızı, enerjisi ve fizikselliği nedeniyle çok yönlüdür. Ofansif orta saha veya "trequartista" oynamış olan futbolcu, merkez orta saha, "mezzala", iki yönlü orta saha ve hatta defansif oyun kurucu olarak görev yapabilmektedir.
Gol atma yetenekleri, takım arkadaşlarına şans oluşturma becerisi, oyunda sağladığı genişlik, uzun vuruş yeteneği ve geç koşular yapma eğilimiyle oluşturduğu hücum tehdidi nedeniyle kanatlarda da oynayabilmektedir.
İtalya'nın ve Avrupa'nın en umut verici genç yıldız adaylarından biri olarak kabul edilmektedir