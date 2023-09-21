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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki her puanı servet değerinde! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki her puanı servet değerinde!

        Galatasaray, Süper Lig'de 11 galibiyete karşılık alacağı para ödülünü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 beraberlikle elde etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:41 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:41
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        1 beraberlik 11 galibiyete eş değer!
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        Avrupa’da Devler Ligi’ne yükselmeyi başaran ve grubundaki ilk maçında evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan "Cim-Bom", 930 bin euroluk para ödülünü almaya hak kazandı.

        Sarı-kırmızlı ekibin bu geliri, güncel döviz kuru üzerinden yaklaşık 27 milyon liraya tekabül ediyor.

        Süper Lig’de galibiyet primi ise bu sezon 2 milyon 488 bin lira.

        Böylece Galatasaray, Süper Lig’de 11 maçta alabileceği para ödülüne, salt Kopenhag beraberliğiyle ulaşmış oldu.

        SARI-KIRMIZILI EKİP, KOPENHAG'I YENSEYDİ YAKLAŞIK 81 MİLYON LİRA KAZANACAKTI

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda alınacak galibiyetin ödülü 2,8 milyon euro, güncel kurdan karşılığı ise 81 milyon lira.

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        Bu meblağ, Süper Lig’de bir takımın, sezon boyunca oynayacağı 38 maçın 33 kazanmasıyla alacağı prime denk geliyor.

        GALATASARAY'IN DEVLET LİGİ'NDEKİ TOPLAM KAZANCI AN İTİBARIYLA 27.16 MİLYON EURO

        Kopenhag beraberliğiyle 930 bin euroluk gelir elde eden "Cim-Bom"un, Şampiyonlar Ligi’ndeki toplam kazancı 27,16 milyon euroya ulaştı.

        Galatasaray, Devler Ligi’nde gruplara kalmayı başararak, 15,64 milyon euroluk katılım payını kasasına koydu.

        Katsayı gelirinde 7 takımı geride bırakarak 8 hisseyi elinde bulunduran sarı kırmızılı ekip, bu hisseler karşılığında 9 milyon 96 bin euro kazandı.

        Sarı-kırmızlı ekip, market payından da gelir hanesine yaklaşık 1,5 milyon euro yazdıracak.

        GRUPTAN ÇIKMA ÖDÜLÜ 9.6 MİLYON EURO

        Galatasaray, Devler Ligi’nde Kopenhag’ın yanı sıra Manchester United ve Bayern Münih’le tur mücadelesi verecek.

        "Cim-Bom" şayet grupta ilk 2’de yer alıp tur atlarsa, alacağı galibiyet ve beraberlik primlerinin haricinde 9,6 milyon euro daha kazanabilecek.

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        UEFA’nın bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde dağıtacağı para ödülü miktarları şöyle:

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PARA ÖDÜLLERİ / milyon €
        Gruplara Katılım 15,64
        Gruplarda Galibiyet 2,8
        Gruplarda Beraberlik 0,93
        Katsayı 1 Hisse 1,137
        Son 16 Katılım 9,6
        Çeyrek Final Katılım 10,6
        Yarı Final Katılım 12,5
        Final Katılım 15,5
        Şampiyon 4,5
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