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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın rakibi selle boğuşuyor: Lübliyana'da olağanüstü hal ilan edildi! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın rakibi selle boğuşuyor: Lübliyana'da olağanüstü hal ilan edildi!

        Galatasaray'ın salı günü deplasmanda karşılaşacağı Olimpija Ljubliana sel felaketiyle boğuşuyor! Slovenya'nın genelinde şiddetli yağış sonucu sel oluşurken birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı; Alman basınına göre üç kişi hayatını kaybetti! Maçın oynanacağı başkent Lübliyana'da ise olağanüstü hal ilan edildi!

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 12:29
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        • 1

          Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Olimpija Ljubljana sel felaketiyle boğuşuyor!

        • 2

          Ülke genelinde şiddetli yağış sonucu oluşan selde birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

        • 3

          Slovenya'nın kuzeyindeki Kamnik kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 1 kişi öldü.

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          Slovenya Çevre Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batı, doğu ve orta bölgelerinde şiddetli yağışın sele sebep olduğu ve yağışların etkisini korumasının beklendiği ifade edildi.

        • 5

          Açıklamada ayrıca, başkent Lübliyana'nın kuzeyinde şiddetli yağışlardan dolayı "olağanüstü hal" ilan edildiği kaydedilirken, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.

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          MAÇLAR ERTELENDİ

          Galatasaray'ın rakibi Olimpija Ljubljana'nın dün oynaması gereken maç da ertelendi.

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          Radomlje ile deplasmanda karşılaşacak olan Olimpija Ljubljana'dan yapılan açıklamada ligin 3. haftasındaki tüm maçların iptal edildiği, oyuncuların selden etkilenen herkesle birlikte dayanışma içinde olduğu belirtildi.

        • 8

          SAVUNMA BAKANI: BU DURUM ÇOK CİDDİ

          Ülkenin Savunma Bakanı Marjan Sarec afete dair açıklama yaparken "Durum ciddi" ifadelerini kullandı.

        • 9

          Bir diğer yetkili Srecko Destan ise "Bazı bölgelerin dış dünyayla irtibatı kesildi, iletişim kuramıyoruz" açıklamasında bulundu.

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          Başkent Lübliyana'nın yakınlarındaki Skofja Loka'da evler sular altında kalırken yollar da su basması nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

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          Lübliyana'nın 70 kilometre kuzeydoğusunda yer alan bir fabrika da, binanın tamamen su basması nedeniyle tahliye edildi.

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          İşte Slovenya'dan görüntüler...

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