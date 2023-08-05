Galatasaray'ın rakibi selle boğuşuyor: Lübliyana'da olağanüstü hal ilan edildi!
Galatasaray'ın salı günü deplasmanda karşılaşacağı Olimpija Ljubliana sel felaketiyle boğuşuyor! Slovenya'nın genelinde şiddetli yağış sonucu sel oluşurken birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı; Alman basınına göre üç kişi hayatını kaybetti! Maçın oynanacağı başkent Lübliyana'da ise olağanüstü hal ilan edildi!
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Olimpija Ljubljana sel felaketiyle boğuşuyor!
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Ülke genelinde şiddetli yağış sonucu oluşan selde birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.
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Slovenya'nın kuzeyindeki Kamnik kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 1 kişi öldü.
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Slovenya Çevre Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batı, doğu ve orta bölgelerinde şiddetli yağışın sele sebep olduğu ve yağışların etkisini korumasının beklendiği ifade edildi.
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Açıklamada ayrıca, başkent Lübliyana'nın kuzeyinde şiddetli yağışlardan dolayı "olağanüstü hal" ilan edildiği kaydedilirken, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.
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MAÇLAR ERTELENDİ
Galatasaray'ın rakibi Olimpija Ljubljana'nın dün oynaması gereken maç da ertelendi.
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Radomlje ile deplasmanda karşılaşacak olan Olimpija Ljubljana'dan yapılan açıklamada ligin 3. haftasındaki tüm maçların iptal edildiği, oyuncuların selden etkilenen herkesle birlikte dayanışma içinde olduğu belirtildi.
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SAVUNMA BAKANI: BU DURUM ÇOK CİDDİ
Ülkenin Savunma Bakanı Marjan Sarec afete dair açıklama yaparken "Durum ciddi" ifadelerini kullandı.
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Bir diğer yetkili Srecko Destan ise "Bazı bölgelerin dış dünyayla irtibatı kesildi, iletişim kuramıyoruz" açıklamasında bulundu.
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Başkent Lübliyana'nın yakınlarındaki Skofja Loka'da evler sular altında kalırken yollar da su basması nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
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Lübliyana'nın 70 kilometre kuzeydoğusunda yer alan bir fabrika da, binanın tamamen su basması nedeniyle tahliye edildi.
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İşte Slovenya'dan görüntüler...
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