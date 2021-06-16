NASIL OYNUYORLAR?

Daha önce RB Salzburg ve Bayer Leverkusen'i çalıştıran ve dikkat çekici bir futbol oynatan Roger Schmidt, taktik anlayışına bağlılığıyla biliniyor. Genellikle 4-4-2 ve 4-3-1-2 dizilimini tercih eden Schmidt, yüksek tempoya dayanan bir hücum anlayışını benimsiyor.