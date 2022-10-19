Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın 4. turdaki rakibi hangi takım oldu? GS rakibi belli oldu mu?

Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın 4. turdaki rakibi...

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda GMG Kastamonuspor 1966'yı elemeyi başaran Galatasaray'ın 4. turdaki rakibi merak konusu oldu. Konuya ilişkin binlerce sarı kırmızılı taraftar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın 4. tur rakibi hangi takım oldu sorusunun cevabını arıyor. İşte, ayrıntılar...

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