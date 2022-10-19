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Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın 4. turdaki rakibi hangi takım oldu? GS rakibi belli oldu mu?

Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın 4. turdaki rakibi...

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda GMG Kastamonuspor 1966'yı elemeyi başaran Galatasaray'ın 4. turdaki rakibi merak konusu oldu. Konuya ilişkin binlerce sarı kırmızılı taraftar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın 4. tur rakibi hangi takım oldu sorusunun cevabını arıyor. İşte, ayrıntılar...

19.10.2022 - 22:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ziraat Türkiye Kupası 4. turu için geri sayım şimdiden başladı. Galatasaray'ın 3. turda Kastamonuspor'u 7-0'la geçmesinin ardından 4. turdaki rakibi merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

  • GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?

    Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Galatasaray'ın rakibi henüz belli oldu. Sarı kırmızılıların rakibi 3. tur eşleşmelerinin tamamlanmasının ardından yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.


  • ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA? 

    Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimleri, 21 Ekim Cuma günü Riva'da düzenlenecek. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de yapılacak kura çekimine Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura ise A Spor'dan canlı olarak aktarılacak.

  • ZTK FİKSTÜRÜ VE 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI 

    18 Ekim 2022 || 13:00 KASIMPAŞA 1-1 YENİ MERSİN İDMANYURDU

    18 Ekim 2022 || 13:30 SERİK BELEDİYESPOR 2-1 BATMAN PETROL SPOR

    18 Ekim 2022 || 14:00 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 1-1 AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR

    18 Ekim 2022 || 14:00 ANKARASPOR 1-1 PAZARSPOR

    18 Ekim 2022 || 14:00 ALTAY 1-1 EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ

    18 Ekim 2022 || 15:00 ÇAYKUR RİZESPOR 3-0 BOYABAT 1868 SPOR

    18 Ekim 2022 || 17:30 YUKATEL KAYSERİSPOR  2-1 IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ

    18 Ekim 2022 || 20:30 ADANA DEMİRSPOR 5-0 ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ

  • 19 Ekim 2022 || 13:00 SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK 2-3 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ          

    19 Ekim 2022 || 13:00 WEECOINS KIRKLARELİSPOR 2-0 52 ORDUSPOR FK

    19 Ekim 2022 || 14:00 BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 0-1 YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR

    19 Ekim 2022 || 14:00 BUCASPOR 1928 3-0 ARTVİN HOPASPOR

    19 Ekim 2022 || 14:00 ALTINORDU 5-0 BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR

    19 Ekim 2022 || 14:00 ŞANLIURFASPOR 3-0 KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ

    19 Ekim 2022 || 14:00 ETİMESGUT BELEDİYESPOR 2-0 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR        

    19 Ekim 2022 || 14:00 UŞAK SPOR 4-2 GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER

    19 Ekim 2022 || 14:00 NAZİLLİ BELEDİYESPOR 2-1 ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR

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