Galatasaray'ın orta saha planı hazır!

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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Orta saha transferini ikinci kampa yetiştirmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda ibre Wendel'e dönmüştü.

Wendel için Zenit St. Petersburg’la görüşen Galatasaray 10 milyon Euro’luk teklifini yaptı.

Brezilyalı oyuncu Zenit’ten ayrılmayı istiyor. Rus kulübü ise Galatasaray’ın 10 milyon Euro’luk teklifini yetersiz buluyor. Galatasaray, Wendel’in de Rusya’dan ayrılmak istemesi sebebiyle elinin güçlü olduğunu düşünerek bu transferi 10- 12 milyon Euro bandında bir meblağ ile bitirmeyi planlıyor.

Ayrıca Manchester City forması giyen Kalvin Phillips de Sarı-Kırmızılıların gündemine geldi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını West Ham United'da kiralık olarak geçiren Kalvin Phillips 10 maçta süre bulabildi.