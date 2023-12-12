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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray'ın Kopenhag maçı ilk 11'i! Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte GS Kopenhag maçı öncesi son gelişmeler - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Kopenhag maçı ilk 11'i ve son gelişmeler

        Galatasaray, Kopenhag'ta son 16 arayışında! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda oynadığı beş maçta 5 puan toplayan temsilcimiz, Kopenhag deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor. İkincilik bileti için Danimarka temsilcisini yenmek durumunda olan Galatasaray'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılırken Okan Buruk da ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ı bekleyen Avrupa ihtimalleri ve muhtemel 11

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:08
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Müsabakada Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

        • 2

          UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip Kopenhag'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alıyor. Grupta Galatasaray ile Kopenhag arasında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere tamamlanmıştı.

          Üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih'in 13 puanla zirvede yer aldığı grupta, İngiltere temsilcisi Manchester United ise 4 puanla son sırada bulunuyor.

        • 3

          TUR İÇİN GALİBİYET GEREKİYOR

          Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

        • 4

          Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.

        • 5

          Galatasaray'ın kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayer Münih karşısında galip gelememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

           

           

        • 6

          Sarı-kırmızılı takımın galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Galatasaray, Avrupa defterini kapatacak.

           

        • 7

          GALİBİYETİN ÖDÜLÜ BÜYÜK!

          Galatasaray, Kopenhag maçını kazanması halinde son 16 turu biletinin yanı sıra 12,4 milyon avro para ödülünün de sahibi olacak.

        • 8

          Kopenhag karşısında 3 puan alması durumunda 2,8 milyon avroluk galibiyet primi kazanacak sarı-kırmızılı takım, son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon avroyu da kasasına koyacak.

        • 9

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılım, katsayı ve performans primlerinden şu ana kadar 31,2 milyon avro alan Galatasaray'ın bu organizasyondaki geliri, Kopenhag karşısında alınacak galibiyetle 43,6 milyon avroya çıkacak.

        • 10

          SANCHEZ VE ZIYECH DE KADRODA 

          Galatasaray'da sakatlıkları geçen Davinson Sanchez ile Hakim Ziyech'in, Kopenhag maçının kadrosunda yer alıyor. Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonucunda sol arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edilen Sanchez, ligdeki Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçında forma giyemedi. Sarı-kırmızılı ekipte hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ise tedbir amacıyla ligdeki Adana Demirspor maçında görevlendirilmedi.

        • 11

          MUHTEMEL 11

          MUSLERA

        • 12

          BOEY

        • 13

          DAVINSON

        • 14

          ABDÜLKERİM

           

        • 15

          ANGELINO

        • 16

          KAAN

           

        • 17

          TORREIRA

           

        • 18

          TETE (ZIYECH)

        • 19

          KEREM AKTÜRKOĞLU

           

        • 20

          ZAHA

           

        • 21

          ICARDI

        • 22

          KOPENHAG'TAN TRİBÜN UYARISI

          Kopenhag Kulübü, sarı-kırmızılı taraftarlarının bu akşam oynanacak maçta kendilerine ayrılan tribün dışında bulunmamaları yönünde uyarıda bulundu. Danimarka temsilcisinden yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi maçının oynanacağı Parken Stadı'na özel bir trenle gidebilecek Galatasaray taraftarlarının sadece D tribününe alınacağı belirtildi.

        • 23

          Sarı-kırmızılı taraftarların takımlarını desteklemelerine sadece D tribününde izin verileceği vurgulanan açıklamada, diğer tribünlerde davranış, kıyafet veya başka bir şekilde Galatasaray ile yakınlık sergileyenlerin bilet ücreti iadesi olmaksızın stattan çıkarılacağı vurgulandı. Ayrıca, stadın çevresinde yerel saatle 15.00'ten itibaren özel ceza bölgesi kurallarının uygulanacağı ve şiddet eylemlerine iki misli ceza verileceği kaydedildi.

        • 24

          SON ALTI MAÇTA BİR KEZ KAZANABİLDİLER

          Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, son 6 resmi maçının sadece birinden galibiyetle ayrıldı. Danimarka ekibi, kendi liginde oynadığı son bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

        • 25

          Bu sürede UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile berabere kalan Kopenhag, Danimarka Kupası'nda ise çeyrek finalde ilk maçta 2-0 yenildiği Silkeborg'u ikinci müsabakada 2-1 yenmesine rağmen kupaya veda etti.

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