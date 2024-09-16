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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK

        Trendyol Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan Galatasaray, 3. hafta erteleme maçında yarın akşam Gaziantep FK'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda statü gereği yeni transferler Osimhen, Jakobs ve Sallai kritik maçta forma giyemeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 11:36 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:36
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        • 1

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

        • 2

          RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

        • 3

          Ligde 4 karşılaşmada 4 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, topladığı 12 puanla lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

        • 4

          Gaziantep FK ise 3 maç sonunda 3 puanla 14. sırada bulunuyor.

        • 5

          ICARDI VE ZIYECH YOK

          Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

        • 6

          Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın oynanacak maçta görev alamayacak.

        • 7

          YENİ TRANSFERLER OYNAYAMAYACAK

          Galatasaray'ın yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği maçta forma giyemeyecek.

        • 8

          Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Gaziantep FK maçı sonrası sarı-kırmızılı takıma transfer olan Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği karşılaşmada görev alamayacak.

        • 9

          4 MAÇTA 14 GOL ATTI

          Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 14 gol kaydetti.

        • 10

          Sarı-kırmızılılar, ligde Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a ise beşer gol attı.

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