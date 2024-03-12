Galatasaray'ın başarısındaki sır duran toplarda yatıyor!

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Okan Buruk yönetiminde rekor üstüne rekor kıran Galatasaray lider girdiği 29. haftayı da lider tamamladı. Çaykur Rizespor'u 6-2 gibi farklı skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yürüyüşüne devam ederken ilkleri de yaşadı. Lucas Torreira, Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydederken siftah yapan diğer bir isim Derrick Köhn oldu. Maçta perdeyi açan Köhn'ün bu golü aynı zamanda Galatasaray'ın bu sezonki sırrının ürünü oldu.

BU SEZONKİ DOKUZ MAÇTA AÇILIŞI DURAN TOPLA YAPTI! Geride kalan 29 haftada 14 duran top golü atan sarı-kırmızılılar, söz konusu 11 maçın dokuzunda ilk gollerini duran toplardan üretti. 8. haftadaki Antalyaspor, 19. haftadaki Konyaspor, 20. haftadaki Kayserispor, 24. haftadaki Samsunspor, 26. haftadaki MKE Ankaragücü, 28. haftadaki Beşiktaş ve nihayet 29. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmaları 0-0 devam ederken kilidi duran top üretimiyle bozan sarı-kırmızılılar iç sahadaki İstanbulspor ve Beşiktaş maçlarında ise skor eşitliği varken duran toptan bulduğu gollerle öne geçti. Hafta Rakip Gol Golden önceki skor Orta Asist 4 Samsunspor Abdülkerim Bardakcı 2-0 Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu 8 Antalyaspor (D) Davinson Sanchez 0-0 Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu 9 Beşiktaş Mauro Icardi (penaltı) 1-1 Dries Mertens Lucas Torreira 12 Hatayspor (D) Wilfried Zaha 1-0 Hakim Ziyech 19 Konyaspor Abdülkerim Bardakcı 0-0 Kerem Demirbay Kerem Demirbay 19 Konyaspor Abdülkerim Bardakcı 2-0 Eyüp Aydın Eyüp Aydın 20 Kayserispor Victor Nelsson 0-0 Dries Mertens Dries Mertens 20 Kayserispor Dries Mertens 1-0 Kerem Demirbay 22 İstanbulspor Kerem Aktürkoğlu (penaltı) 0-1 Kerem Demirbay 22 İstanbulspor Kerem Aktürkoğlu 1-1 24 Samsunspor (D) Victor Nelsson 0-0 Kerem Demirbay Mauro Icardi 26 MKE Ankaragücü (D) Kerem Demirbay 0-0 Dries Mertens Dries Mertens 28 Beşiktaş (D) Al-Musrati k.k. 0-0 Kerem Demirbay Lucas Torreira 29 Çaykur Rizespor Derrick Köhn 0-0 Dries Mertens SON BEŞ SEZONUN EN GOLCÜSÜ! Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray aynı zamanda son beş sezonda en çok duran top golü ürettiği sezonu geçiriyor. 2019-2020 sezonunda 10, 2020-21 sezonunda 12, 2021-22 sezonunda 8, geçen sezon 9 gol üreten sarı-kırmızılılar bu sezon ise sadece 29 haftada attığı 14 golle bu sezonları geride bıraktı.

REKLAM Akan oyunda üretilen penaltılar ve devamında bulunan gollerin dahil edilmediği bu rakamlara göre Galatasaray, 2019-20'de 3,4 maçta 1 duran top golü, 2020-21'de 3,3 maçta 1 duran top golü, 2021-22'de 4.75 maçta 1 duran top golü üretti.

İKİ MAÇTA 1 GOL! Özellikle 2021-22 sezonunda kornerden sadece beş gol üretebilen sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde bunu artırmaya yönelik çalışmalara girişmişti. Galatasaray bu sezon geride kalan 29 haftada bu sayıyı 8'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar tüm duran top gollerinde ise iki maçta bir gol seviyesine geldi!

Geçen sezon Sargon Duran adlı duran top uzmanından taç atışlarına dair bir günlük sunum desteği alan Galatasaray'da duran top setlerini ise Okan Buruk, İrfan Saraloğlu ve Ismael Garcia Gomez seçiyor. Kulübün analiz ekibi, duran top kullanımlarına dair setler hazırlarken Buruk ve kurmayları rakip analizine göre seçimler yapıyor ve son taktik antrenmanda buna yönelik çalışma gerçekleştiriliyor.

EN SIKIŞIK SEZONDA İMDADA YETİŞTİLER! Bu sezon 46 resmi maç yapan ve bir ara neredeyse üç günde bir maça çıkan Galatasaray'ın imdadına da yine duran toplar yetişti. Maç sonrası rejenerasyon ve seyahatler nedeniyle rakiplere hazırlanmak için yeterli vakit bulmakta zorlanan sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay ve Dries Mertens ön plana çıktı.

Duran topun hazırlanacağı oyuncu kadar vuruşu yapacak futbolcu da önemliyken gerek Kerem Aktürkoğlu gerek Mertens gerek Kerem Demirbay, koşu yapacak oyuncuya doğru yükseklikte ve doğru şiddette orta açabiliyor.