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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı kamp kadrosu açıklandı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı kamp kadrosu açıklandı!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 16:52 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:14
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        4 eksik: İşte Hollanda kafilesi!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile kozlarını paylaşacak.

        Bu maç için Hollanda'ya giden sarı-kırmızılılar kamp kadrosunu açıkladı.

        KAFİLEDE 4 EKSİK!

        Sakatlıkları devam eden Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs ve Avrupa Ligi listesinde yer almayan Roland Sallai kafilede yer almadı.

        İşte G.Saray'ın kafilesi:

        Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Kadir Subaşı, Berat Luş, Recep Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı.

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