Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı: Osimhen, Ziyech, Barış Alper...
Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Giriş: 18.10.2024 - 15:25 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:25
Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.
Sarı kırmızılı takımda, Elias Jelert, Kerem Demirbay ve Yusuf Demir kadroda yer almadı.
Sakatlığını atlatan Victor Osimhen ile Hakim Ziyech ise kafilede kendine yer buldu.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:
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