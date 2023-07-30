Galatasaray imza töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS imza töreni bilet fiyatları...
2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayarak Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezon öncesi şimdiye dek transfer ettiği yeni oyuncuları için imza töreni hazırladı. Bugün taraftara açık olarak gerçekleştirilecek imza törenine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...
- 1
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u konuk etmeye hazırlanan Galatasaray, yeni transferleri Icardi, Zaha, Angelino, Bakambu ve Halil Dervişoğlu için imza töreni hazırlanıyor. Sarı kırmızılı taraftarların yoğun bir ilgi gösterdiği söz konusu törene dair ayrıntıları derledik!
- 2
GALATASARAY İMZA TÖRENİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın yeni transferlerini taraftarına tanıtacağı imza töreni bugün saat 19:05'te başlayacak ve imza töreni Galatasaray YouTube Katıl üzerinden canlı yayınlanacak.
Galatasaray YouTube Katıl üyeliği ise aylık 30 TL karşılığında taraftarlara sunuldu.
- 3
İŞTE GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA
"Galatasaray, bir kez daha taraftarı ile buluşuyor. Takımımız, Zalgiris Vilnius karşılaşması öncesinde, 30 Temmuz Pazar günü imza şov ve antrenmanı taraftara açık olarak saat 19.05'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ ta gerçekleştirecek.
2023-2024 Kombine, Vip kombine, Loca sahipleri Antrenman etkinliğine ücretsiz olarak katılabilirler. Batı Tribünü kapalı olacağı için, Batı tribününden kombinesi olan taraftarlarımız Doğu/Kuzey ve Güney tribünlerine giriş yapabilirler.
-
- 4
Biletler, 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü, saat 11.00'de www.passo.com.tr ve passo uygulamasından (passolig kart sahiplerine) ücretsiz olarak satışa sunulacaktır. Ayrıca, Taraftarlarımız 30 Temmuz Saat: 10.00'dan itibaren Aslanlıyol bilet satış gişelerinden de ücretsiz bilet satın alabileceklerdir.
- 5
Antrenmana katılım göstermek isteyen Loca sahiplerimizin maçtan önce vipbox@galatasaray.org adresine mail atmalarını rica ederiz.
İmza törenini takip etmek isteyen basın mensuplarının, en geç 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 20.00'ye kadar gsmedia@galatasaray.org e-posta adresine akreditasyon taleplerini iletmeleri gerekmektedir.