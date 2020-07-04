İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 128 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 42'sini Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 167, Trabzonspor ise 143 kez gol sevinci yaşadı.
LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE
Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor.
Ligde yapılan 93 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 30 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 22 müsabaka berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray 120, Trabzonspor ise 106 gol attı.
Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 1-1 berabere bitmişti.
SON MAÇLARDA TRABZONSPOR ÜSTÜN
Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 11 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu.
İki takım arasındaki son 11 lig maçının 6'sında bordo-mavililer, 4'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaşırken, bir müsabaka ise berabere tamamlandı.
İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI
İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 46 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 10 kez galip geldi.
İstanbul'daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 63 golüne karşılık, Trabzonspor 47 gol kaydetti.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.
Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.
Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
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