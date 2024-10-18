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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray ile Antalyaspor 57. randevuda - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ile Antalyaspor 57. randevuda

        Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek lider Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde 57. kez birbirlerine rakip olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:36 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:36
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        Galatasaray ile Antalya 57. randevuda
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        Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 57. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında geride kalan 56 maçta sarı-kırmızılılar 35, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

        Galatasaray'ın 108 golüne, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.

        GALATASARAY SON 16 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

        Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 16 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

        Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

        Bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 34 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 16 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.

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        ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

        Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 28 maç yaptı.

        Antalya'daki maçlarda Galatasaray 17, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 8 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 50 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

        Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda yaptığı son 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlup olmadı.

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