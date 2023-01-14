Erken dakikada Kerem'in golüyle öne geçilmişti ama gözler yine de Mertens'i arıyordu. Eğer O da olsaydı ilk yarı çok farklı bir skorla biterdi. Keza; Mata hayli kötü oynuyordu. Hem de öyle böyle değil. Sempatik bir adam Mata. "Bu da kariyerinin sonunda 'tırtık' yapmaya gelmiş" demeye insanın dili varmıyor. Hatta adamı o kadar seviyorum ki, bir ara "eskiden ne topçuydu be, şimdi şu haline bak" diye içlenirken buldum kendimi.