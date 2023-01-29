Şansal Büyüka (Milliyet): Galatasaray, Süper Lig’de 9’da 9 yaptıktan sonra 10’un hikayesi için Giresun’a gitti... Galatasaray kalitesi ile, Giresunspor‘un sıradan ve yürekli kadrosunun kapışmasıydı bu... Maç başladı, gördük ki; bu ülkeye henüz kar yağmamış olsa bile, bu ateşe kar dayanmayacaktı... Penaltı kararında Arias‘ın Icardi‘nin ayağına bir basması var... Icardi‘nin havalanıp artistik yere inmesi insanları yanıltmış olabilir... Sonuçta bir ayağa basma var... Sert bastı, hafif bastı, ama bastı... Galatasaray doludizgin oynamasa da, sonuç olarak, puan olarak doludizgin gidiyor... Giresun karşısında süper maçlarından birini oynamasa bile, canını sıkmadan, kendini zora sokmadan, rahatça farka gidip 10’un hikayesini yazdı... Yürekten tebrikler...