Galatasaray hem Fenerbahçe maçı, hem de bu maçta takım olarak oynamaya başladı. Birbirleriyle iyi yardımlaştılar, sahaya iyi yayıldılar, tam bir orkestra havası verdiler.

Attıkları kadar, kaçırdılar… Hatta daha fazlasını… Ama şu var;

Galatasaraylı oyuncular hem oynadıkları oyundan keyif aldılar, hem de seyredenlere keyif verdiler.