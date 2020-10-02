Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Berk'in geçici transferi konusunda Ankaraspor ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

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