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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray formalarını çalanlara hapis istemi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray formalarını çalanlara hapis istemi!

        Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyetin kullandığı formaları ve özel ürünleri çalıp sattıkları iddia edilen 6 sanıktan 5'i için hapis cezası talep edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 14:54 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:54
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        G.Saray formalarını çalanlara hapis istemi!
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        Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyetin kullandığı özel ürünleri çalıp, ikinci el uygulamasıyla sattıkları iddiasıyla 6 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Kulüpte çalışan 4 sanığın 17 yıl 6 aya kadar hapsi istenirken, 1 sanığın da 5 yıl 3 ay kadar hapsi talep edildi. Bir sanığın ise beraatı istendi.

        Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 2 tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada kulübe verilen özel olarak üretilmiş eşofman ve benzeri malzemelerin öngörülen süreden önce tükendiği, eksik kalan ürünlerin üretici firmadan istenmesi durumunda da ücret talep edildiği veya sponsorluk ücretinde kesintiye gidileceğine yönelik dönüş yapıldığı anlatıldı. Çalınan ürünlerin ikinci el eşya satışı yapılan sitelerde satışa sunulduğu belirtilirken o sitelerden biriyle yapılan yazışmalarda ürün satışı yapan kişilerden birinin Galatasaray Futbol Kulübü'nde şoför olarak çalışan sanık Ahmet Kör'ün eşi Ergül Kör, diğer satış yapan kişinin ise Buğra Fatih Ünsal olduğuna yer verildi. Galatasaray kulübü yetkililerince alıcı gibi hareket ettirilen Murat Kabaş, Buğra Fatih Ünsal ile iletişime geçti. Kabaş'a kulübe ait formaları satmaya çalışan Ünsal'ın, kulüpte malzeme sorumlusu olarak çalışan Gürsel Polat, çamaşırhane-temizlik sorumlusu sanık Turgut Uygun ve masör olarak görev yapan sanık Sedat Peker ile irtibatının olduğu tespit edildi.

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        "ÇALINAN ÜRÜNLERLE 2 YIL HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANDI"

        Ünsal'ın evinde 6 koli özel ürünün olduğu, ele geçirilen ürünlerin bazılarının orijinal ve piyasada temininin mümkün olmadığı da mütalaada belirtildi. Sanıkların savunmalarında belirttikleri gibi "Ürünlerin kullanılmış olup maç sonrası hediye edilen, soyunma odasında bırakılan veya unutulan ürünlerden" olmadığı, bu ürünlerin sayımda eksik olduğu tespit edilen 2 bin 443 adet üründen olduğuna yer verildi. Sanıkların 2 yıl içinde haksız kazanç sağlamak maksadıyla Galatasaray Kulübü'nün deposundan çaldıkları ürünleri satışa sundukları kaydedildi.

        Yılmaz Yanık, Ahmet Kör, Gürsel Polat ve Turgut Uygun'un 'iştirak halinde zincirleme şekilde bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 aydan 17 yıldan 6 aya kadar, Buğra Fatih Ünsal'ın 'suç eşyası satın almak' suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 ay kadar hapis cezası istendi.

        Sedat Peker'in ise atılı suçu işlediğine ilişkin cezalandırılmasına yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraati talep edildi.

        İDDİANAMEDEN

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede, soruşturmanın piyasada satışı yasak bu ürünlerin, ikinci el eşya satışı yapılan bir internet platformunda pazarlandığının tespit edilmesi üzerine, Galatasaray Kulübü tarafından 2021 yılı Eylül ayında yapılan suç duyurusuyla başladığı bildirildi. Galatasaray futbol A takımının futbol müsabakaları sayısı kadar sponsor firma tarafından sağlanan ürünlerin, futbolcuların terlemesini önlemek gibi birçok özelliğe sahip olduğu belirtilen iddianamede, söz konusu ürünlerin öngörülen süreden önce tükendiğinin anlaşılması üzerine araştırma yapıldığı anlatıldı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan aramada ürünlerin bir kısmının bulunduğu ancak, tesiste bulunması gereken 2 bin 443 ürünün haksız şekilde kulüp dışına çıkarıldığı tespit edildi. Piyasada satışa sunulan ürünlerden daha üstün özelliklere sahip olan ürünleri, Trendyol bünyesinde yer alan ikinci el satış platformu 'Dolap' isimli uygulama üzerinden, kulüpte şoför olarak çalışan Ahmet Kör ve tesis çalışanları ile irtibatı olduğu tespit edilen Buğra Fatih Ünsal'ın 'Kelepir Marketi' kullanıcı ismiyle ürünleri satışa sunduğu tespit edildi. İddianamede, Galatasaray futbolcuları ve heyet tarafından kullanılmış olmasının bu ürünlerin, taraftar tarafından yoğun ilgisine neden olduğu, ürünlere kolayca erişim sağlayan kişilerle, temin eden kişilerin bir araya gelerek yasa dışı bir piyasa oluşturdukları belirtildi. Şüpheliler, Gürsel Polat, Turgut Uygun, Sedat Peker ve Yılmaz Yanık'ın ürünleri Buğra Fatih Ünsal'a sattıkları, böylece piyasaya arz edildiği, Ahmet Kör'ün de internette satışa sunduğu bildirildi. İddianamede şüphelilerin 'Zincirleme şekilde bina ve eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçunu işledikleri gerekçesiyle, her bir şüphelinin ayrı ayrı 6 yıl 3 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.

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