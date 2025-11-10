Habertürk
        Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Atatürk'ü andı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Atatürk'ü andı!

        Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 11:52 Güncelleme: 10.11.2025 - 11:52
        G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, Atatürk'ü andı
        Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

        Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan anma mesajında şu görüşler paylaşıldı:

        "Türk milletinin var olma savaşında azim ve kararlılığıyla halkına mücadeleyi aşılayan, vatanı için gösterdiği adanmışlığı ve feraseti ile milletine önderlik ederek sadece Türklerin değil, dünyanın saygı duyduğu bir şahsiyet olarak tarihe geçen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adı ilelebet yaşayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin aziz kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında onu sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz."

        FENERBAHÇE: EMANETİN SÖZÜMÜZDÜR

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk. Senin inandığın değerlere, kurduğun Cumhuriyet'e ve gösterdiğin yola sahip çıkmak; bizler için sadece bir görev değil, bir yaşam biçimidir. Emanetin olan bu vatan, bu özgürlük, bu aydınlık gelecek... Hepsi kalbimizin tam ortasındadır. Fenerbahçe, senin fikirlerinden güç alan, senin izinde büyüyen bir Cumhuriyet neferidir. Sporun bir milletin karakterini şekillendirdiğine inanarak attığın her adım, bizim için yol gösterici olmuştur. Senin değerlerini varoluşunun merkezine koyan bir camia olarak, Cumhuriyet'in ışığını her branşta, her sporcumuzun gözünde, her taraftarımızın kalbinde taşımaya devam ediyoruz. Fenerbahçe, geçmişin mirasını geleceğe taşıyan bir Cumhuriyet meşalesidir. O meşale, senin gösterdiğin yolda hiç sönmeyecek. Emanetini korumak, fikirlerini yaşatmak, ilkelerini geleceğe taşımak için buradayız. Emanetin, Cumhuriyet... Emanetin; Geleceğe taşıdığımız en büyük gurur, sonsuza dek yaşatacağımız en büyük miras. Duruşumuz belli. Emanetin sözümüzdür."

        BEŞİKTAŞ: ATAMIZ'A SEVGİMİZ VE SAYGIMIZ SONSUZA DEK SÜRECEK

        Siyah-beyazlı kulüp tarafından yayımlanan anma mesajında ise şu görüşlere yer verildi:

        "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde; rahmetle saygıyla ve özlemle anıyoruz. Beşiktaş olarak, Ata'mızın temel ülküsü olan Cumhuriyetimizin izindeyiz. İlelebet payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere armağan eden Atamız'a sevgimiz ve saygımız sonsuza dek sürecektir. Milletimizden aldığı güçle Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandıran, Cumhuriyet'in ilanından sonra gerçekleştirdiği büyük atılımlarla başta milletimiz olmak üzere tüm dünyanın takdirine mazhar olan Atatürk'ün aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz vatanımız uğruna şehit ve gazi olmuş tüm kahramanlarımızı saygıyla rahmetle yad ediyoruz."

        Trendyol Süper Lig'de yer alan diğer kulüpler de yaptıkları paylaşımlarla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

