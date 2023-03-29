Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek Galatasaray, milli aradan kayıpsız dönmek istiyor. İzin sonrasında İstanbul'da çalışmalara başlayan ve sonrasında Azerbaycan'a giderek Karabağ ile hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılılar yoğun mesaide. Teknik direktör Okan Buruk'un Dries Mertens'in iyileşmesiyle birlikte 14 maçlık serinin büyük bölümünü taşıyan ilk 11'ine dönmeyi planladığı öğrenildi.

MERTENS'TEN İYİ HABER GELDİ Lige verilen arada iç yan bağlarında zorlanma tespit edilen ve Kasımpaşa ile Konyaspor maçlarında forma giyemeyen Mertens'ten Galatasaray'a iyi haber geldi. Fernando Muslera gibi sakatlığını kısa sürede atlatmak için yoğun çaba sarf eden Belçikalı yıldız bir süre önce sahaya inerken dün gerçekleştirilen antrenmanda da takımla birlikte çalıştı.

11'DE BAŞLAMAK İSTİYOR Sakatlık süresinde kendisine iyi bakan Mertens'in ilk 11'deki formasına kavuşmak istediği belirtilirken Okan Buruk'un da oyuncuyu cuma gününe kadar test edeceği ve kararını cumartesi günü vermeyi planladığı öğrenildi. Buruk'un, Belçikalı yıldızın fiziksel açıdan hazır olması durumunda sahaya ilk 11'de sürebileceği belirtildi.

ZANIOLO'YA SÜRE LAZIM Galatasaray'ın devre arasında renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo'nun ise Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Roma'dan transferi öncesinde sakatlık yaşayan ve bir süre resmi maça çıkmayan İtalyan futbolcu özel antrenörü ve sarı-kırmızılı uzmanlarla birlikte ekstra çalışmalar da yaparken hala yüzde 100'üne gelmiş değil.

RASHICA FORMAYA DAHA YAKIN Okan Buruk'un 23 yaşındaki yıldız ile yakından ilgilendiği belirtilirken Zaniolo'nun maç temposunu yavaş yavaş kazanacağı öğrenildi. Etkili kenar akınları gerçekleştirebilen Adana Demirspor karşısında top rakipteyken savunma zafiyet yaşamak istemeyen Buruk, sağ kenarda Zaniolo yerine rakip bek ile gelme alışkanlığı bulunan Rashica'ya daha sıcak bakıyor.

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