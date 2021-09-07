Galatasaray, Muhammed Elneny için Arsenal ile bir kez daha masaya oturdu.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Galatasaray, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Muhammed Elneny için Arsenal ile yeniden görüşmelere başladı. Arsenal'in önümüzdeki yaz ücretsiz bir şekilde takımdan ayrılacak olan Elneny için küçük bir bonservise evet demesi beklenirken oyuncuyla yapılacak ücret görüşmeleri büyük önem taşıyor.