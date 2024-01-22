Galatasaray Ekmas, deplasmanda Telekom Baskets Bonn'la karşılaşacak
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Almanya'nın Telekom Baskets Bonn ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçında Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda Almanya'nın Telekom Baskets Bonn ekibiyle karşılaşacak.
Bonn kentindeki Telekom Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda Galatasaray Ekmas ve Telekom Baskets Bonn'un yanı sıra Almanya'dan MHP Riesen ile Fransa'dan JDA Bourgogne Dijon yer alıyor.
Grubu ilk iki sırada bitirecek takımlar, organizasyonda çeyrek finale yükselecek.