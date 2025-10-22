Galatasaray'dan rakiplerine uyarı: Yanınızda kulak tıkacı getirmeniz gerekiyor
Galatasaray Kulübü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Ali Sami Yen Sor Kompleksi RAMS Park'a gelecek rakiplerini uyardı. Sarı-kırmızılılar paylaşımda, "Mutlaka yanınızda kulak tıkacı getirmeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı
Giriş: 22.10.2025 - 23:59 Güncelleme: 22.10.2025 - 23:59
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt maçı sonrası rakiplerine mesaj gönderdi.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ali Sami Yen'e gelirken mutlaka yanınızda kulak tıkacı getirmeniz gerekiyor." denildi.
Öte yandan Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Galatasaray maçında kulak tıkacı taktı.
