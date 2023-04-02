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Galatasaray'dan Lale Orta'ya istifa çağrısı!

Galatasaray, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından flaş bir paylaşım yaparak MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti

Giriş: 02.04.2023 - 23:19 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'dan Lale Orta'ya istifa çağrısı!
HABERTURK.COM

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından flaş bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılılar, MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti. Galatasaray'ın paylaşımında "Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan Lale Orta istifa!" ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılılardan Lale Orta'nın yayıncı kuruluşun görüntülerine müdahale ettiği iddiaları sonrasında konuya dair sert açıklamalar gelmişti.

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