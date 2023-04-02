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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından flaş bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılılar, MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti. Galatasaray'ın paylaşımında "Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan Lale Orta istifa!" ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılılardan Lale Orta'nın yayıncı kuruluşun görüntülerine müdahale ettiği iddiaları sonrasında konuya dair sert açıklamalar gelmişti.

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