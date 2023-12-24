Galatasaray'dan Icardi'nin yerde kaldığı pozisyon için penaltı itirazı!
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta, sarı kırmızılı takım Djiku ile Icardi arasında yaşanan pozisyonda penaltı bekledi.
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbinin 22. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
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Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Djiku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.
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Icardi penaltı itirazında bulunsa da VAR'dan herhangi bir uyarı gelmeyince hakem Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.
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Öte yandan Galatasaray'da Mauro Icardi maçın 88. dakikasında bu kez Jayden Oosterwolde ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Arjantinli golcü yine penaltı beklerken, Arda Kardeşler oyunun devam etmesini istedi.