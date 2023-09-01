Galatasaray'dan Hojbjerg bombası: Görüşmeler devam ediyor!

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile A Grubu'nda yer alacak olan Galatasaray transfere ağırlık verdi.

Orta saha bölgesine transferi bir an önce bitirmek isteyen Sarı-kırmızılılar, Tottenham forması giyen Pierre Emile Hojbjerg ile temasları sıklaştırdı.

Galatasaray'ın Hojbjerg'e zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.

Tottenham ise Danimarkalı yıldız orta saha için 20 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor. 28 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübüyle görüşmeler sürüyor.