Galatasaray'dan flaş paylaşım!
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibine 3-2 kaybederek 10 maçlık galibiyet serisini noktaladı, liderliği de Galatasaray'a kaptırdı. Galatasaray'dan maç sonrasında flaş bir paylaşım geldi
Giriş: 04.11.2023 - 22:42 Güncelleme: 04.11.2023 - 22:42
Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle birlikte 1 puan farkla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, gülücük emojisi paylaştı ve Wilfried Zaha'nın fotoğrafını koydu.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı:.png