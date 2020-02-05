Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Mart ayının sonunda olağan mali genel kurula gidecek olan Galatasaray’da yönetim, kongreden önce tüzük değişikliği konusunda bir genel kurul daha yapma kararı aldı.

Göreve geldiği günden beri tüzükte yanlışlar olduğunu ve bunları düzeltmeleri gerektiğini ifade eden başkan Mustafa Cengiz, kendisine göre gecikmiş bir kararın altına imzasını attı. Aslında olağan kongrede tüzük değişikliği maddesini gündeme almayı düşünen Sarı-Kırmızılı yönetim, tek 1 günün yeterli olmayacağını düşündüğü için iki ayrı kongre yapmaya karar verdi. Kamuoyunda bu değişikliğin idari ve mali ibrayla ilgili olduğu düşünülse de yönetim asıl olarak üye alımı konusunda değişikliğine gidilmesini istiyor.

Başkan Cengiz’in göreve geldikten üyeler tarafından en çok eleştirildiği konu olan üye alımı mevzuu, bu şekilde halledilmeye çalışılacak. Mevcut üyelerin birinci dereceden yakınlarını kulübe daha kolay üye yapılmasını sağlamak isteyen yönetimin, mart ayının 14’ünde ayrıca bir kongre çağrısı daha yapacağı öğrenildi.