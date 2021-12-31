Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde gösterdikler performansla bazı Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu ile Marcao’nun satışına aslında sıcak bakmayan Elmas yönetiminin, reddedilmesi güç bir teklif gelmesi durumunda satılmayacak bir oyuncunun olmadığını düşündükleri ifade edildi.