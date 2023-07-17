Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk katıldığı programda Icardi'nin geliş tarihinin sarkabileceğini söyledi ve "Icardi ve kulübü ile belli bir yere gelinmişti ama ailevi bir durum oldu. Şu anda belli olmayan bir süreç var önümüzde. Gelecek demiyorum ama birkaç gün içinde netleşebilir. Sonuçta aile her şeyin üzerinde. Mauro'nun Galatasaray'a bir aidiyeti var. Önemli teklifleri reddetti. Ancak net bir süre vermek doğru olmaz. İlk ön eleme maçına yetişemeyecek gibi görünüyor." dedi.