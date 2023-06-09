OKAN BURUK'TAN TIELEMANS SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tielemans transferi için canlı yayında konuşmuştu. Buruk, "Tielemans için de 'Come to Galatasaray'a başlayalım. Tabii ki önemli oyuncular, kadronuzda görmek isteyeceğiniz oyuncular ama kolay değil. Serbest kalmış bir oyuncunun, ilk düşüncesi Premier Lig'de kalmak oluyor. Bilemiyorsunuz bazen ne fırsat gelecek. Şu anda Galatasaray'ın büyük avantajı Icardi'nin, Mertens'in, Mata'nın, bu kadar önemli oyuncuların gelmesi. Zaniolo'nun 23 yaşında Türkiye'ye gelip oynaması önemli şeyler. Diğer oyunculara da gidilebilir bir yer olduğunu net bir şekilde gösteriyorsunuz." sözlerini kullanmıştı.