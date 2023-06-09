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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: Tielemans zirvesi yarın

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor... Şampiyon Galatasaray yeni sezon için de kolları sıvamış durumda! Birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Tielemans transferinde önemli mesafe kat etmiş durumda! Cimbom, Arsenal ve Atletico Madrid'in istediği Sacha Boey'un alternatifini de bulmuş durumda!

Giriş: 09.06.2023 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Şampiyon Galatasaray kutlamaları noktalayarak yeni sezon kadrosu için kolları sıvamış durumda. Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları sürerken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. 

     

  • Mukavelelerini tamamlayan Juan Mata, Bafetimbi Gomis, Emre Taşdemir ve Okan Kocuk sarı kırmızılı kulüpten ayrıldı.

  • ADEKUGBE GİDİYOR, KAAN'IN BONSERVİSİ ALINIYOR

    Galatasaray satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sam Adekugbe'nin performansından memnun kalmadı ve opsiyonu kullanmama kararı aldı. 

  • Sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonuyla Sassuolo'dan kiraladığı milli futbolcu Kaan Ayhan'ın ise bonservisini alacak. Galatasaray bu transfer için İtalyan ekibine 2.8 milyon Euro ödeme yapacak. 

  • RASHICA TAMAM GİBİ, ICARDI İÇİN ŞARTLAR ZORLANYIOR

    Galatasaray'da satın alma opsiyonu olmadan kiralanan Milot Rashica ve Mauro Icardi ise öncelik durumunda... Okan Buruk her iki oyuncunun da kadroda tutulmasını isterken yönetim de harekete gçeti.

  • Milot Rashica için Norwich ile masaya oturan sarı-kırmızılılar, 4 milyon Euro'luk teklifi reddedilince yeni bir teklif yaptı. 

     

  • Kosovalı futbolcu, kulübüne kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini ve sarı-kırmızılılar ile anlaştığını iletmiş durumda. 

     

  • Galatasaray bu transferde bu nedenle acele etmiyor ve Norwich City'nin bonservis beklentisinin aşağı ineceğini düşünüyor. 

  • Öte yandan Dursun Özbek, Milot Rashica transferini büyük olasılıkla bitireceklerini de bildirdi. Özbek, "Rashica'nın kulübüyle temas halindeyiz. Büyük bir ihtimalle transferini yapacağız" şeklinde konuşmuştu.

  • Icardi için Paris Saint Germain ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Arjantinli golcüde ısrarcı.

  • Mauro Icardi transferi için şartları zorladıklarını belirten Dursun Özbek, "Bütçemizin dışında bir gelişme olursa diye de sponsor görüşmelerimiz oluyor. Öncelikle bonservisini almak istiyoruz ya da aynı şartlarla kiralayabilir miyiz diye bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

     

  • TIELEMANS GÖRÜŞMESİ YARIN!

    Transfer için öncelikli olan oyunculardan biri de Youri Tielemans... Leicester City'den ayrılan Belçikali oyuncuya ilk teklif yapılırken tecrübeli orta saha da sarı-kırmızılılara beklentilerini iletmiş durumda...

  • İngiltere'den teklif bekleyen ancak üst düzey kulüplerden beklediği ilgiyi göremeyen Belçikalı oyuncudan Galatasaray'a ilk yanıt olumlu olmuş durumda... 

  • Sarı-kırmızılıları 26 yaşındaki oyuncu ile sözleşme şartlarını görüşüyor. Tielemans tarafı ile görüşmenin yarın gerçekleşeceği belirtiliyor. 

  • Diğer yandan Galatasaray'a, Belçikalı orta saha Youri Tielemans transferi için rakip çıktı.

  • Sky Sport'un haberine göre, Milan'ın da Tielemans'ı gündemine aldığı belirtildi. İtalyan temsilcisinin, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimlere başladığı kaydedildi.

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    Öte yandan Tielemans'a ayrıca Jose Mourinho'nun ekibi Roma'nın da ilgi gösterdiği öne sürüldü.

     

  • Youri Tielemans bu sezon Leicester City formasıyla 37 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 4 kez fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, 2 de gol pası verdi. Belçika milli takımında da 58 maça çıkan Tielemans 5 gol attı.

  • OKAN BURUK'TAN TIELEMANS SÖZLERİ

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tielemans transferi için canlı yayında konuşmuştu. Buruk, "Tielemans için de 'Come to Galatasaray'a başlayalım. Tabii ki önemli oyuncular, kadronuzda görmek isteyeceğiniz oyuncular ama kolay değil. Serbest kalmış bir oyuncunun, ilk düşüncesi Premier Lig'de kalmak oluyor. Bilemiyorsunuz bazen ne fırsat gelecek. Şu anda Galatasaray'ın büyük avantajı Icardi'nin, Mertens'in, Mata'nın, bu kadar önemli oyuncuların gelmesi. Zaniolo'nun 23 yaşında Türkiye'ye gelip oynaması önemli şeyler. Diğer oyunculara da gidilebilir bir yer olduğunu net bir şekilde gösteriyorsunuz." sözlerini kullanmıştı.

  • YENİ BOEY PORTEKİZ'DEN!

    Galatasaray, dev kulüpleri peşine takan Sacha Boey'in alternatifini de bulmuş durumda!

  • Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekipelrinden Estoril'in genç sağ beki Tiago Santos'u gündemine aldı.

  • Daha önce Benfica ve Porto'nun da gündemine gelen oyuncu için gelen raporların olumlu olduğu ve transfer için menajerlerle bağlantıya geçileceği öğrenildi.

  • Bu sezon 30 maçta forma giyen genç futbolcu 6 golün hazırlayıcısı oldu. 

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