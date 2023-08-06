Galatasaray'da son dakika gelişmesi! Napoli, Lucas Torreira'ya teklif!
İtalya'da geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Napoli, Galatasaray'ın yıldız ismi için kapıyı çaldı
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İtalya'da geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Napoli, transfer için Galatasaray'ın kapısını çaldı.
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İtalyan temsilcisi, Lucas Torreira için Galatasaray'a teklifte bulundu.
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Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Napoli'nin Uruguaylı orta saha oyuncusunu ısrarla kadrosuna katmak istediği ve Galatasaray'a teklifinin 15 milyon Euro olduğu aktarıldı.
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27 yaşındaki oyuncunun adı daha önce de yine İtalya'dan Lazio ile anılmıştı.
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Galatasaray'ın geçen sezon Arsenal'den 6 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Torreira'nın sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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Torreira, Galatasaray'da 34 maçta sahaya çıktı.
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