Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Süper Lig’de ilk yarının son maçında yarın evinde Sivas’ı ağırlayacak olan Galatasaray’da sakat oyuncuların bir bir iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Daha önce devreyi kapattığı açıklanan Younes Belhanda’nın ardından dün de Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş’ün iyileşerek takımla birlikte çalışmalara başlaması yeniden kadro derinliği oluşturdu. Ryan Donk’un da cezasını tamamlayarak yarınki maçta forma giyebilecek olması uzun süredir özellikle orta sahadaki alternatifsizliği ortadan kaldırdı. Ancak yeni iyileşen Belhanda, Rodrigues ve Sinan’ı riske etmek istemeyen Terim’in Sivas maçında bu isimlere ilk 11’de görev vermeyi düşünmediği kaydedildi.