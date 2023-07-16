Galatasaray'da sıcak gelişme! "Paredes'te işlem tamam"
Fransız basını, Galatasaray ve PSG'nin Leandro Paredes transferi için 6 milyon euro karşılığında anlaştığını yazdı
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Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Fransız basınından L'Equipe'de yer alan habere göre; Galatasaray ve Paris Saint Germain, Leandro Paredes transferi için 6 milyon euro karşılığında anlaştı.
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Arjantinli oyuncu da Galatasaray'dan 1 hafta süre istedi.
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Lazio ve Roma'nın da ilgilendiği Leandro Paredes'e en iyi teklif Galatasaray tarafından yapıldığı aktarıldı.
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Aslan, 29 yaşındaki oyuncuya yıllık 2,5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif etti.
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Leandro Peredes, 29 Haziran 1994 yılında San Justo, Arjantin'de dünyaya geldi.
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Profesyonel kariyerine 2010 yılında Boca Juniors kulübünde başladı.
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Daha sonra sırasıyla Chievo, Roma, Empoli, Zenit Saint Petersburg ve Paris Saint-Germain kulüplerinde oynadı.
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