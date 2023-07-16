Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Galatasaray'da sıcak gelişme! "Paredes'te işlem tamam"

        Fransız basını, Galatasaray ve PSG'nin Leandro Paredes transferi için 6 milyon euro karşılığında anlaştığını yazdı

        Ajanslar
        Giriş: 16.07.2023 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

        • 2

          Fransız basınından L'Equipe'de yer alan habere göre; Galatasaray ve Paris Saint Germain, Leandro Paredes transferi için 6 milyon euro karşılığında anlaştı.

        • 3

          Arjantinli oyuncu da Galatasaray'dan 1 hafta süre istedi.

        • 4

          Lazio ve Roma'nın da ilgilendiği Leandro Paredes'e en iyi teklif Galatasaray tarafından yapıldığı aktarıldı.

        • 5

          Aslan, 29 yaşındaki oyuncuya yıllık 2,5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif etti.

        • 6

          Leandro Peredes, 29 Haziran 1994 yılında San Justo, Arjantin'de dünyaya geldi.

        • 7

          Profesyonel kariyerine 2010 yılında Boca Juniors kulübünde başladı.

        • 8

          Daha sonra sırasıyla Chievo, Roma, Empoli, Zenit Saint Petersburg ve Paris Saint-Germain kulüplerinde oynadı.

        • 9
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakanlıktan akaryakıtta ÖTV zammı açıklaması
        Bakanlıktan akaryakıtta ÖTV zammı açıklaması
        Hatay’da orman yangını!
        Hatay’da orman yangını!
        Gölette facia! Baba birine yetişti ama...
        Gölette facia! Baba birine yetişti ama...
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        Haliç Metro Köprüsü'nde inanılmaz görüntüler!
        Haliç Metro Köprüsü'nde inanılmaz görüntüler!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Ashley Judd Türkiye'de
        Ashley Judd Türkiye'de
        Ameliyatta unutulan makasla 8 ay yaşadı!
        Ameliyatta unutulan makasla 8 ay yaşadı!
        Dursun Özbek'ten TFF'ye sert sözler!
        Dursun Özbek'ten TFF'ye sert sözler!
        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Icardi açıklaması: Yanlış anlaşıldı!
        Icardi açıklaması: Yanlış anlaşıldı!
        16 kentte kırmızı alarm verilmişti: "Ben böyle bir şey yaşamadım"
        16 kentte kırmızı alarm verilmişti: "Ben böyle bir şey yaşamadım"
        Artık bambaşka bir hayatı var
        Artık bambaşka bir hayatı var
        İlk 24'e giremedi
        İlk 24'e giremedi
        Yok böyle istatistik!
        Yok böyle istatistik!
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Livakovic'te mutlu son!
        Livakovic'te mutlu son!
        Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete'de
        Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete'de
        Denizde gizemli tanışma
        Denizde gizemli tanışma