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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Sergio Oliveira ameliyat oldu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Sergio Oliveira ameliyat oldu

        Galatasaray'da göğüs kasında kopma meydana gelen Portekizli futbolcu Sergio Oliveira, ülkesinde ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 13:24 Güncelleme: 19.12.2023 - 13:24
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        Oliveira ameliyat oldu
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        Göğüs kasında kopma meydana gelen Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira ameliyat edildi.

        Oliveira, sosyal medya hesabından ameliyatın ardından yaptığı paylaşımda, "Ameliyat tamam. Galatasaray'a ve Yener İnce'ye açık fikirli oldukları, Portekiz'de iyileşme kararıma güvendikleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Galatasaray Kulübü, 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Sergio Oliveira'nın Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması yaptığı sırada göğüs kasında kopuk oluştuğunu belirtmişti.

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