BAŞKAN ADAYI YİĞİT ŞARDAN: Çok iyiyim, harika. Katılım da yüksek gibi duruyor. Galatasaraylılar kulübüne sahip çıkıyor. Hiç heyecanlı değilim. Benim katıldığım 6. seçim. 3'ünü kazandık, 2'sini kaybettik. Bu bir hizmet yarışı. Kazansak da iyi olacak, kaybetsek de birileri gelip hizmet edecek. Eşref'le daha önceki yönetimde beraberdik. Benim adaylığımda Eşref benimle beraberdi. Eski bir ahbaplığımız var. Galatasaray böyle bir camia. Birbirimizi kucaklamamız lazım. Şu an buradaki havadan çok memnunum.