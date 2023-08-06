Galatasaray'da orta saha mesaisi: İşte transferde son durum!
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Son olarak renklerine Kerem Demirbay'ı bağlayan sarı-kırmızılılar orta saha transferi için 8 numara arayışında. Yönetim, bu bölgeye takviye yapmak için birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...
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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, özellikle orta sahasını güçlendirmek istiyor.
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Şampiyonlar Ligi'ne kalarak bu kulvarda başarılı olmak isteyen Galatasaray, yıldız isimlerin peşinde.
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Sarı kırmızılılar, Lucas Torreira'nın yanına üst düzey bir '8 numara' almayı planlıyor. Yönetimin bu bölge için belirlediği listede birçok önemli isim yer alıyor.
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FRED İÇİN İNDİRİM BEKLENİYOR
Manchester United forması giyen Fred ve Tottenham'dan Ndombele için temaslar sürüyor.
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Fred için İngiliz ekibinden indirim talep eden Galatasaray, pazarlıklarda henüz istediği seviyeye ulaşamadı.
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20 milyon euro piyasa değeri olan Fred’in sözleşmesi Haziran 2024’te sona eriyor.
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Brezilya Milli Takım oyuncusunun sözleşmesinin sonuna gelinmesine rağmen Manchester United’ın pazarlıkta yüksek bir rakam beklediği söyleniyor.
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United sol ayaklı orta saha oyuncusunu 2018 yılında 59 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Shakhtar Donetsk’ten kadrosuna katmıştı.
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NDOMBELE İÇİN GİRİŞİMLER HIZLANDI
Sarı kırmızılıların Ndombele için ise satın alma opsiyonlu bir kiralama formülü düşündüğü öğrenildi.
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26 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 40 kez sahaya çıkarken 2 gol, 1 asist üretti ve takımıyla İtalya Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşadı.
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Ndombele 2019 yılında Olimpik Lyon’dan Tottenham 62 milyon euro'ya transfer olmuştu. Ndombélé, Tottenham’a rekor bir bonservis bedeli ile gelmesine rağmen sadece 91 maçta forma giyebildi.
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Yönetim, iki oyuncu için de beklemeye geçmiş durumda.
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PAREDES YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Galatasaray'da Leandro Paredes defteri de yeniden açılabilir.
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Bazı Avrupa takımlarından teklif alan Arjantinli oyuncu, beklediği seviyede bir sözleşme bulamadı.
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Sarı kırmızılıların ilk tercihlerinden sonuç alamaması halinde yeniden Paredes'i kadroda düşünebileceği gelen haberler arasında.
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